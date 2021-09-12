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تعريب أول تطبيق إلكتروني عالمي لمكافحة الإرهاب

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تعريب أول تطبيق إلكتروني عالمي لمكافحة الإرهاب تعريب أول تطبيق إلكتروني عالمي لمكافحة الإرهاب

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أطلق عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي شراكة البرلمان العربي مع الاتحاد البرلماني الدولي في تعريب أحد أهم الأدوات الإلكترونية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك في إطار مشاركته في القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا.

و أكد «العسومي» أن دعم البرلمان العربي لتعريب هذا التطبيق الذي يعد الأول من نوعه، جاء انطلاقا من حرصه على ربط كافة الجهود الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب في أداة واحدة، وذلك منعاً لتكرار الجهود وتشتتها، وكذلك رغبةَ في خفض التكاليف وتوجيهها إلى دعم المجهود الحقيقي لمكافحة الإرهاب على أرض الواقع، وليس في أروقة المؤتمرات.

وأوضح «العسومي» أن دعم البرلمان العربي لتعريب هذا التطبيق الهام، لن يخدم فقط البرلمانيين في 22 دولة عربية، ولكنه سيخدم نحو أكثر من 450 مليون شخص يتحدثون باللغة العربية في العالم، مضيفا أن هذا التطبيق سيكون له دور غير مسبوق، في تقليل الفجوات القائمة بين القرارات والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، والقوانين المحلية المعنية بتنفيذ هذه القرارات ومتابعتها.

ودعا رئيس البرلمان العربي رؤساء المجموعات الجغرافية بالاتحاد البرلماني الدولي، وكل البرلمانيين في جميع أنحاء العالم لدعم هذا التطبيق لكي يخدم كافة المواطنين، بكافة لغات العالم.

المصرى اليوم

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