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وزيرة التجارة تتوجه إلى الامارات لمتابعة استعدادات مشاركة في إكسبو 2020

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وزيرة التجارة تتوجه إلى الامارات لمتابعة استعدادات مشاركة مصر في إكسبو 2020 وزيرة التجارة تتوجه إلى الامارات لمتابعة استعدادات مشاركة في إكسبو 2020

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تتوجه نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة الاستعدادات النهائية للجناح المصري المشارك في فعاليات اكسبو دبي 2020 بعد انتهاء كافة الاعمال الانشائية والتجهيزات الداخلية بالجناح وذلك قبل ايام من الافتتاح الرسمي لهذا الحدث الدولي الفريد والمقرر في 30 سبتمبر الجاري.

هذا ومن المقرر أن تجري الوزيرة خلال زياراتها لدبي لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين وعلى رأسهم ريم الهاشمي وزير الدولة للتعاون الدولي ومدير معرض دبي 2020 لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كافة المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية، كما ستتلتقي الوزيرة مع عدد من الشركات الاماراتية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري.

ويرافق الوزيرة خلال الزيارة الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.

جدير بالذكر ان معرض إكسبو ليس معرضاً تقليدياً بالمعنى المتعارف عليه بل هو محفل طويل الأجل مقره هذه الدورة في دولة الإمارات حيث يستمر المعرض لمدة 6 أشهر ويجتذب زوار من أكثر من 173 دولة حول العالم، حيث ستكون مشاركة بالمعرض فرصة ذهبية لإطلاع العالم على مدار نصف عام بلا انقطاع على ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من بناءٍ للدولة والإنسان على حد سواء وما جنته من ثمار الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية العملاقة والنهضة الصناعية والتنموية في شتى ربوع الجمهورية، وما حققته من نجاح في مختلف قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة والسياحة وغيرها الكثير.

المصرى اليوم

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