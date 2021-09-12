تسليم ٥ ألاف سيارة جديدة ملاكي وتاكسي و١٣٠ ميكروباص في مبادرة إحلال المركبات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغازالطبيعي تُعد نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، حيث تستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم المكون المحلي؛ ما يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم وتيسير امتلاكهم سيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة، موضحًا أن هذه المبادرة أسهمت في تحقيق طفرة في مبيعات للسيارات ذات مكون محلى من خلال خلق طلب متزايد عليها.

قال معيط في بيان- الأحد -: نمضى بخطى متسارعة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١١٥ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن ٥ آلاف و١٨٠ سيارة جديدة تم تسليمها لأصحابها منها ٥ آلاف و٥٠ سيارة ملاكى وتاكسى و١٨٠ سيارة ميكروباص، ومن المتوقع تسليم ٣٠٠ سيارة ميكروباص أخرى خلال شهر سبتمبر الحالى.

أضاف أن المبادرة تستهدف تحفيزالمستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يساعد في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، وإعدادها لتصبح مواد خام تدخل في صناعات أخرى حسب نوعية المكون سواء من نوعية المطاط أو الزجاج أو المعدن، على النحو الذي يُسهم في توطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التي كانت تصدر من السيارات المتهالكة.

قال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، إن إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو ٣١ ألفًا و٥٠٠ طلب، مشيرًا إلى أنه تم تخريد أكثر من ٥٥٠٠ سيارة قديمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر بنهاية أغسطس الماضى، منها ٥٢١٣ سيارة ملاكى و١٢٨ تاكسى و١٦٩ سيارة ميكروباص.

أكد حرص الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أي عقبات قد تحول دون زيادة الطاقة الإنتاجية من السيارات محلية الصنع؛ بهدف تشجيع الصناعة الوطنية.

أوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على تنقية الطلبات التي ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة: «www.gogreenmasr.com» حيث قام الموقع الإلكتروني بحذف الطلبات غير المكتملة التي لم يحدد أصحابها نوع السيارة الجديدة أو البنك، رغم تنبيههم ومطالبتهم بضرورة استكمال البيانات عبر رسائل نصية خلال أشهر مايو ويونيه ويوليو وتحذيريهم بحذف طلباتهم في حالة عدم اكتمالها، وإنهاء الإجراءات الخاصة بها عبر الموقع الإلكتروني.

أضاف أن هذه الطلبات غير المكتملة بلغت حوالى ٨٧٨٠ طلبًا بنهاية أغسطس الماضى، وأنه ينبغى على أصحاب هذه الطلبات، التسجيل بطلبات جديدة عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.

أضاف أن المبادرة تتيح عددًا من المزايا منها: الحافز الأخضر الذي يقدر بنسبة ١٠٪ من قيمة السيارة الجديدة للملاكي بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، و٢٠٪ من ثمن التاكسي الجديد، بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، و٢٥٪ لـلسيارة الميكروباص بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه؛ لتشجيع المواطنين من أصحاب السيارات المتقادمة التي مر على صنعها عشرون عامًا فأكثر، على المشاركة في المبادرة، والحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى إلى جانب التسهيلات الائتمانية غير المسبوقة.

أول ميكروباص صديق للبيئة - صورة أرشيفية

تسليم أول «ميكروباص أخضر» فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات - صورة أرشيفية