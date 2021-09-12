تعرف على آخر إحصائيات كورونا حول العالم

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بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا«، حتى يوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 639 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 225 مليونا و147 ألف اصابة، تعافى منهم 201 مليونا وأكثر من 697 الف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 453 ألف و251 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7،755 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (796 وفاة)، واميركا (719 وفاة)، والمكسيك (699 وفاة)، والبرازيل (667 وفاة)، وماليزيا (592 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (72،203 إصابات)، والهند (31,291 إصابة)، وبريطانيا (29,547 إصابة)، والفلبين (26,208 إصابات)، وتركيا (22,923 إصابة).

وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (677،737 وفاة)، والبرازيل (586,590 وفاة)، والهند (442,688 وفاة)، والمكسيك (267,524 وفاة)، والبيرو (198,728 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (41،816,668 إصابة)، والهند (33,236,921 إصابة)، والبرازيل (20,989,164 إصابة)، وبريطانيا (7,197,662 إصابة)، وروسيا (7,121,516 إصابة).