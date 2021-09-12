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رفع 10 طن مخلفات في حملة نظافة بإحياء مدينة الأقصر

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رفع 10 طن مخلفات في حملة نظافة بإحياء مدينة الأقصر رفع 10 طن مخلفات في حملة نظافة بإحياء مدينة الأقصر

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شدد العميد طارق لطفي رئيس المدينة على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف حملات النظافة اليومية بنطاق أحياء مدينة الأقصر، حيث قام قطاع نظافة جنوب بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، بتنفيذ حملة نظافة شاملة استهدفت، ميدان الصنايع وصولاً حتى منطقة الجولي فيل، وذلك تحت إشراف حسن خليدي رئيس حي جنوب، ومحمد يسري مسؤول قطاع النظافة .

كما نظم حي وسط وقطاع النظافة بالحي، حملة نظافة شاملة استهدفت شارع صلاح سالم البحري والقبلي وتفرعاتهم، تحت إشراف حماده عبدالمجيد عباس رئيس الحي وعمر فتحي نائب رئيس الحي ومحمد راشد مسؤول النظافة بالحي، حيث تم رفع كافة التراكمات والأتربة والمخلفات الصلبة بالإضافة إلى خط سير صناديق القمامة .

أسفرت الحملات عن رفع 10 طن تراكمات وأتربة ومخلفات الصلبة، وذلك في إطار استمرارية حملات النظافة اليومية لتحسين المظهر العام لمدينة الأقصر.

المصرى اليوم

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