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طلاب الثانوي يؤدون امتحان التفاضل والتكامل وعلم النفس والجيولوجيا بالدور الثاني

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طلاب الثانوي يؤدون امتحان التفاضل والتكامل وعلم النفس والجيولوجيا بالدور الثاني طلاب الثانوي يؤدون امتحان التفاضل والتكامل وعلم النفس والجيولوجيا بالدور الثاني

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واصل الأحد، طلاب بالثانوي العام في المنيا، أداء امتحانات الدور الثاني للثانوي، مواد الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» والجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماعي، داخل 18 لجنة عامة، مخصصة لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة، وفقا للجدول التي أعلنته وزارة التربية والتعليم، وسط أمنية، وإجراءات وقائية واحترازية مشددة، للوقاية من كورونا .

وقد تضرر الطلاب من امتحان مادة التفاضل والتكامل، للشعبة العلمية «قسم الرياضيات»، وصعوبة الامتحان، مطالبين بإعادة توزيع الدرجات.

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أدي عدد من طلاب الثانوي العام، دون شكاوي. أو رصد مخالفات .

يذكر ان مديرية التربية والتعليم بالمنيا، خصصت 18 لجنة عامة، بدلا من 86 لجنة، لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة لأداء الامتحانات، داخل 9 مراكز بالمحافظة، من العدوه شمالا حتي دير مواس جنوبا، لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات .

المصرى اليوم

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