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1500 طليع من مختلف المحافظات يشاركون في معسكرات وزارة الشباب الصيفية بالغردقة

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1500 طليع من مختلف المحافظات يشاركون في معسكرات وزارة الشباب الصيفية بالغردقة 1500 طليع من مختلف المحافظات يشاركون في معسكرات وزارة الشباب الصيفية بالغردقة

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أطلقت وزارة الشباب والرياضة المعسكرات الصيفية للطلائع بالمحافظات بمدينة الغردقة بإجمالي 15 فوج ل 1550 طليع وطليعة من جميع المحافظات بهدف استثمار أوقات الفراغ للنشء بأنشطة ترويجية ومتنوعة لتنمية المهارات الثقافية وإلاجتماعية وبناء وصقل وعيهم بمختلف القضايا الوطنية.

ويقام المعسكر برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك ضمن برنامج المعسكرات، وبعد تجديد المدينة الشبابية بالغردقة.

فيما تتضمن المعسكرات تنفيذ أنشطة ترفهية (أنشطة شاطئية- مهرجان الألوان- جولات حرة- انشطة سمر) وأنشطة ثقافية وفنية وتثقيفية ( محاضرات تعريفية عن محافظة البحر الاحمر واهم معالمها- ورش عمل توعية بيئية- دوري معلومات ومسابقات ) حيث تعد محافظة البحر الأحمر ثاني أهم مسار لهجرة الطيور فهي الجسر لذى يربط بين قارتى آسيا وأوروبا وكذلك أنشطة رياضية بإضافة إلى رحلات إلى اهم المعالم بمدينة الغردقة ( متحف الاحياء المائية- متحف أثار الغردقة- جولة سياحية بالغواصة- جزيرة محمية أبومنقار ) وتستمر الفاعليات خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر وشارك في الفوج الأول 94 طليعة من طلائع محافظتى السويس والقليوبية .

أوضح وزير الشباب والرياضة، أن المعسكرات الصيفية تهدف إلى تعريف طلائع المحافظات بمعالم محافظة البحر الأحمر وتاريخها بالإضافة إلى اكسابهم بعض المهارات الحياتية، والبناء النفسى والبدنى وتنمية المهارات والقدرات ورفع مستوى الوعى بالقضايا الوطنية بما يعزز الإنتماء الوطنى وكذلك تعزيز التعلم من خلال اللعب والمشاركة في الحياة الإجتماعية .

المصرى اليوم

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