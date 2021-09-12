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«Xiaomi» ترد على أنباء عن حجب استخدام هواتفها الذكية في وسوريا وإيران

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«Xiaomi» ترد على أنباء عن حجب استخدام هواتفها الذكية في روسيا وسوريا وإيران «Xiaomi» ترد على أنباء عن حجب استخدام هواتفها الذكية في وسوريا وإيران

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قالت شركة «Xiaomi» الصينية، إنها لم تتلق شكاوى بشأن حجب استخدام الهواتف الذكية التي تنتجها، داخل أراضي أوروبا وبلدان رابطة الدول المستقلة.

ولكن الكثير من المستخدمين، نشروا على صفحة هذه الشركة في فيسبوك، شكاوى حول تقييد استخدام هواتف «Xiaomi» في بعض المناطق، بحسب « اليوم».

في وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام، أن «Xiaomi» تحجب عمل هواتفها الذكية في بعض البلدان، ومن بينها كوبا وإيران وسوريا وكوريا الشمالية والسودان، وكذلك جزئيا في روسيا- وبالذات في شبه جزيرة القرم.

ويقول المستخدمون في الشكاوى، إنه بعد أيام قليلة من شراء الجهاز الجديد، تظهر رسائل على الشاشة، تفيد بأن سياسة الشركة تحظر بيع منتجاتها في هذه المنطقة.

من جانبها، نفت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا «روس بوتريبنادزور»، استلامها لأية شكاوى بخصوص تطويق عمل أجهزة هذه الشركة في بعض مناطق روسيا.

وكذلك، أفاد مركز خدمة الزبائن التابع للشركة الصينية في القرم، بأنه لم يتلق أية شكاوى من هذا النوع.

المصرى اليوم

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