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يبدأ الإستعداد مبكرا لكأس العالم للأندية لكرة السلة

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الزمالك يبدأ الإستعداد مبكرا لكأس العالم للأندية لكرة السلة يبدأ الإستعداد مبكرا لكأس العالم للأندية لكرة السلة

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تدرس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى برئاسة حسين لبيب، الإستعداد مبكرا لبطولة للأندية لكرة السلة، بعد وصول خطاب من الاتحاد الدولى لكرة السلة، يفيد بمشاركة سلة القلعة البيضاء فى مونديال الأندية المقرر له العام المقبل.

وستعقد إدارة نادي الزمالك، جلسة مع اليوناني فانجيليس أنجيلو المدير الفنى للفريق، خلال الفترة المقبلة من أجل معرفة احتياجاته إستعدادا لخوض منافسات المونديال، سواء كان بتعاقدات جديدة أو معسكرات استعدادا للبطولة.

وكان الاتحاد المصرى لكرة السلة قد تلقى خطابا من الاتحاد الدولي "فيبا" يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها في 2022.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه تقرر مشاركة نادي الزمالك بطل إفريقيا والمتوج باللقب الإفريقي BAL ممثلًا عن قارة إفريقيا في بطولة يشارك فيها 4 أندية في النسخة الأولى من المسابقة.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن البطولة ستقام في شهر فبراير من عام 2022 وتحديدًا من 11 لـ 13 في الشهر نفسه على أن يتم تحديد مكان المسابقة في وقت لاحق.

وستقام المسابقة بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.

المصرى اليوم

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