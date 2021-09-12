8 أرقام قياسية لافتة عانقها رونالدو أمام نيوكاسل

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سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، اسمه بحروف من ذهب في سجلات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتاريخ نادي مانشستر يونايتد، في ظهوره الأول مع الفريق بعد عودته إلى الشياطين الحمر من جديد.

وعاد رونالدو في الانتقالات الصيفية هذا الموسم لصفوف فريق مانشستر يونايتد، قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 23 مليون يورو، ليدشن اللاعب ولايته الثانية في العملاق الأحمر، الذي لعب له من قبل لمدة 6 سنوات، خلال الفترة من 2003 وحتى 2009، حصد خلالها 8 بطولات، وسجل 118 هدفاً.

وخلال مباراة نيوكاسل حقق كريستيانو رونالدو عدداً من الأرقام اللافتة التي سيتوقف عندها التاريخ كثيراً، في ظل الإعجاز الذي حققه الدون البرتغالي وأبهر به العالم، والتي نمر عليها في السطور التالية.

- بات رونالدو بـ (36 عاماً و218 يوماً) ثاني أكبر اللاعبين سنًا الذين سجلوا مشاركتهم بمباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد تياجو سيلفا مدافع تشيلسي (36 عاماً و354 يوماً).

- بهدفيه في نيوكاسل، رفع رونالدو رصيده في شباك هذا الفريق إلى 7 أهداف، بعدما سجل من قبل 5 أهداف في ولايته الأولى.

- سجل رونالدو لأول مرة منذ أبريل 2009 ضد توتنهام، هدفين في مباراة بالدوري الممتاز.

- سجل رونالدو في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ مايو 2009 (ضد مانشستر سيتي)، ليحقق فارق زمني يبلغ 12 عاماً و124 يوماً بين الهدفين، وهو ثاني أكبر فارق بين هدفين يسجلهما لاعب في تاريخ البطولة، بعد مات جاكسون (13 سنة و187 يوماً، (1993-2006).

- صار رونالدو (36 عاما و218 يوما) أكبر لاعب يسجل ثنائية بمباراة واحدة في تاريخ الدوري الإنجليزي، منذ جراهام ألكسندر (38 عاما و182 يوما) لصالح بيرنلي في شباك هال سيتي.

ـ رونالدو أكبر لاعباً سناً يسجل لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ رايان في فبراير 2013 (39 عاماً و86 يوماً)، بينما لم يسجل سوى جيجز، وبول سكولز للشياطين الحمر في المسابقة في عمر أكبر.

ـ سجل رونالدو أكثر من هدف في مباراة واحدة للمرة الـ200 في مسيرته الكروية حتى الآن.

- سجل رونالدو هدفين، من 6 تصويبات على مرمى نيوكاسل، ولمس الكرة 62 مرة، وأرسل 39 تمريرة صحيحة بنسبة 87 في المائة، كما حصل على أعلى تقييم بين لاعبي مانشستر يونايتد، وفي المباراة كاملة، بتقييم 8.5 من 10.