المصري يكشف موعد الاعلان عن التعاقد مع «الشعباني»

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أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن التونسي معين الشعباني، المدير الفني السابق لفريق الترجي التونسي، في طريقه إلى مصر، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي.

وقال طارق هاشم، في تصريحات تلفزيونية :"معين الشعباني، في طريقه إلى مصر، حيث سيتم الإعلان عن توليه تدريب الفريق البورسعيدي غدًا الاثنين، على أقصى تقدير، وذلك بعد توقيع العقود"، موضحًا :"سيتم الإعلان عن الجهاز المعاون للمدرب التونسي، خلال الساعات القليلة المقبلة".

وعن حقيقة مفاوضات المصري مع إبراهيم حسن وأحمد حمودي، لاعبا بيراميدز، قال :"لن نتحدث عن التعاقد مع أي لاعب، طالما أن المفاوضات لن تنتهي حتى الآن".

وأوضح :"لم يتم حسم أمر التعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من عدمه"، مشيرًا:"سيتم عقد مؤتمر صحفي، للإعلان عن الصفقات الجديدة".