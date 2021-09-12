أخبار عاجلة

"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة -
"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم -
أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة -
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور) -
محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر -
علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب -
البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور) -
تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
وزير النقل يتابع أعمال الرفع المساحي لموقع ميناء المكس الجديد بالإسكندرية -
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الأحد 19 ــ 9 ــ 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

المصري يكشف موعد الاعلان عن التعاقد مع «الشعباني»

Print
المصري يكشف موعد الاعلان عن التعاقد مع «الشعباني» المصري يكشف موعد الاعلان عن التعاقد مع «الشعباني»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن التونسي معين الشعباني، المدير الفني السابق لفريق الترجي التونسي، في طريقه إلى ، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي.

وقال طارق هاشم، في تصريحات تلفزيونية :"معين الشعباني، في طريقه إلى مصر، حيث سيتم الإعلان عن توليه تدريب الفريق البورسعيدي غدًا الاثنين، على أقصى تقدير، وذلك بعد توقيع العقود"، موضحًا :"سيتم الإعلان عن الجهاز المعاون للمدرب التونسي، خلال الساعات القليلة المقبلة".

وعن حقيقة مفاوضات المصري مع إبراهيم حسن وأحمد حمودي، لاعبا بيراميدز، قال :"لن نتحدث عن التعاقد مع أي لاعب، طالما أن المفاوضات لن تنتهي حتى الآن".

وأوضح :"لم يتم حسم أمر التعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من عدمه"، مشيرًا:"سيتم عقد مؤتمر صحفي، للإعلان عن الصفقات الجديدة".

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بلاغ كاذب حول تفجير مجمع محاكم والأمن المصري يلقي القبض على المتهم

بلاغ كاذب حول تفجير مجمع محاكم والأمن المصري يلقي القبض على المتهم

شاهد.. عملية تحرير 8 مصريين مختطفين في بني وليد الليبية

شاهد.. عملية تحرير 8 مصريين مختطفين في بني وليد الليبية

«زي النهارده».. حسين كامل سلطانا على مصر 19 سبتمبر 1914

«زي النهارده».. حسين كامل سلطانا على مصر 19 سبتمبر 1914

عواد: جميع الحراس في مصر مستوى واحد.. والشناوي في «حتة تانية»

عواد: جميع الحراس في مصر مستوى واحد.. والشناوي في «حتة تانية»