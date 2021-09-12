خالد قمر يعلن رحيله عن الاتحاد السكندري

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أعلن خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، رحيله عن صفوف زعيم الثغر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب خالد قمر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"أتوجه بالشكر لمجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي، الذي لم يبخل عن النادي بشئ طوال الفترة التي قضيتها في الفريق، وأيضاً جماهير نادي الاتحاد التي ساهمت بشكل كبير في إرتقاء مستوى خالد قمر، والتي كانت دائماً بجانب الفريق في كل الأوقات".

وأضاف :"ويعلم الله مدى حبي لهم حتى أثناء الإنتقادات التي كنت أتعرض لها.. الحمد لله على مشواري مع النادي العريق، ويعلم الله أنني لم أقصر يوماً ما في حق النادي، ولكن الرحيل جاء لعدة أسباب ... شكراً مرة تانية لكل جماهير نادي الاتحاد العظيمة".

وأنهى خالد قمر، اتفاقه مع نادي الجونة، بشأن انضمامه للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.