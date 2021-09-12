المشدد ٥ سنوات لمبيض محارة وحداد حازا مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وأمانة سر يامن محمود، بمعاقبة حداد ومبيض محارة، بالسجن المشدد 5 سنوات و50 ألف جنيه، لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار .

تعود أحداث القضية لشهر يونيه من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط كل من «إ. غ» 19 عاما حداد مقيم التجمع الخامس، و«م. إ» 21 عاما مبيض محارة ومقيم الخانكة أبوزعبل، وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.