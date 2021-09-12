أخبار عاجلة

"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة -
"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم -
أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة -
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور) -
محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر -
علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب -
البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور) -
تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
وزير النقل يتابع أعمال الرفع المساحي لموقع ميناء المكس الجديد بالإسكندرية -
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الأحد 19 ــ 9 ــ 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إغاثي الملك سلمان يقدم خدماته الطبّيّة لـ375 مريضاً في مخيّم الزعتري أمس

Print
إجماليّ الوصفات الّتي سجّلت 347 وصفة استقبلت عيادات الأطفال 96 مريضاً

إغاثي الملك سلمان يقدم خدماته الطبّيّة لـ375 مريضاً في مخيّم الزعتري أمس

قدّمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيّة أمس، خدماتها الطبّيّة لـ375 مريضاً في مخيّم الزعتري للّاجئين السوريّين بالأردنّ.

واستقبلت عيادات الطبّ العامّ 143 مريضاً، وراجع عيادة الباطنيّة 30 مريضاً من مرضى السكّريّ والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 96 مريضاً، واستقبل قسم الطوارئ 32 مريضاً، وراجع 39 مريضاً عيادتي الأسنان.

كما جرى استقبال 49 مريضة في العيادة النسويّة، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 18 مريضاً يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تمّ عمل 22 تحليلاً لـ18 مريضاً بمختلف أنواع التحاليل المخبريّة، وإجراء 28 صورة أشعّة لـ18 مريضاً، كما تمّ إعطاء 22 لقاحاً في عيادة المطاعيم لـ9 مرضى، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 3 مرضى، فيما بلغ إجماليّ الوصفات الّتي سجّلت في الصيدليّة 347 وصفة طبّيّة.

إغاثي الملك سلمان يقدم خدماته الطبّيّة لـ375 مريضاً في مخيّم الزعتري أمس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة

"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة

"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم

"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم

أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة

أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة

حالة أمطار رعدية على عسير.. والأرصاد ينبه

حالة أمطار رعدية على عسير.. والأرصاد ينبه