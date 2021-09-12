فيلم وثائقي يكشف انتصارات ومأساة «شوماخر» على نتفليكس

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كشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، عن وجود فيلم وثائقي لـ«شوماخر» الذي أنتجته شركة (نتفليكس) الأمريكية الترفيهة وسيكون متاحا اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، نظرة ثاقبة على حياة العائلة بعد المأساة التي وقعت أولى تفاصيلها في جبال الألب الفرنسية في 29 ديسمبر 2013.

من جانبها، لا تستطيع كورينا شوماخر حبس دموعها، عندما تستعيد ذكرى اليوم المشؤوم، قبل 8 سنوات تقريبا، عندما تعرض زوجها السائق الألماني مايكل شوماخر، أسطورة سباقات سيارات فورمولا1، لحادث تزلج مروع.

وقالت كورينا (52 عاما) وهي تتحدث للكاميرا بتردد: «لقد كان حظا سيئا حقا. لا يمكن أن يكون لديك المزيد من الحظ السيئ في الحياة».

وعانى شوماخر، الذي يمتلك 7 ألقاب في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، من إصابة دماغية رضية، رغم ارتداءه خوذته، وكان في خطر مميت لعدة أيام.

وتذكرت كورينا أن زوجها قال لها قبل وقت وجيز من وقوع الحادث: «الثلج ليس مثاليا، يمكننا السفر إلى دبي».

وفي الدقائق القليلة الأخيرة من الفيلم، ومدته ساعتين تقريبا، تم تقديم معلومات جديدة لمحبي شوماخر حول بطلهم.

تقول كورينا: «نعيش معا في المنزل، ونقوم بالعلاج، ونفعل كل شيء حتى يكون مايكل أفضل ويعمل بشكل جيد ويشعر ببساطة بتضامن عائلتنا».

وتنقل بعض الصور التي لم يتم نشرها سابقا صورة عائلة متناغمة قبل وقوع الحادث.

وأضافت كورينا: «من الواضح تماما أنني أفتقد مايكل كل يوم، وليس أنا فقط، الأطفال، الأسرة، والده، كل من حوله».

وتابعت: «لكن مايكل هناك، يبدو مختلفا، لكنه موجود وهذا يمنحنا كل القوة».

تصف الإبنة جينا ماريا (24 عاما) والإبن ميك (22 عاما)، والدهما شوماخر بأنه رجل أسرة عاشا معه الكثير من المرح.