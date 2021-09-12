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«جمارك الإسكندرية»: الافراج عن سلع وقطع غيار بـ8.7 مليار جنيه في أغسطس

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«جمارك الإسكندرية»: الافراج عن سلع وقطع غيار بـ8.7 مليار جنيه في أغسطس «جمارك الإسكندرية»: الافراج عن سلع وقطع غيار بـ8.7 مليار جنيه في أغسطس

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أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، عن مشمول 10 آلاف و784 شهادة جمركية، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية»،وذلك خلال شهر أغسطس الماضى.

وذكر تقرير رسمي للادارة، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت 2 مليار و287 مليونًا و947 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 5 مليارات و69 مليونًا و570 ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارًا و392 مليونًا و342 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الاسكندرية، قامت خلال شهر أغسطس الماضى، بتصدير مشمول 5020 بيانًا جمركيًا، بقيمة إجمالية بلغت 13 مليارًا و45 مليونًا و796 ألف جنيها، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».

أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الإسكندرية خلال شهر أغسطس الماضى بنحو 3 ملايين و631 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية بلغت 8 مليارات و758 مليونًا و90 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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