ضبط ٦٠٠ كيلو دقيق داخل مصنع حلويات دون ترخيص بالعاشر من رمضان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار ترأس أحمد إبراهيم مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة تموينية أسفرت عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات، لإدارته النشاط بدون ترخيص ووجود خامات إنتاج مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ٣شيكارة دقيق فاخر و٣شيكارة سميد بسبوسة زنة الواحدة ٥٠كيلو على ذمة المحضر .

كما تم تحرير محضرين ضد تجار تموينين بالمدينة، أحدهما لعدم ممارسة النشاط أثناء مرور الحملة، والآخر لعدم وجود سجل التفتيش، وكذلك تحرير ٥ محاضر جنح ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضرين ضد أصحاب أنشطة تجارية للبيع بسعر أزيد من السعر الرسمي للسجائر.