«القومي للبحوث» يصدر موسوعة الأغذية المصرية الشعبية (التفاصيل)

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أعلن الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، موسوعة الأغذية المصرية الشعبية، مشيرا إلى أن مصر تتميز بالتنوع الجغرافي شديد الخصوصية، حيث تتمتع كل محافظة من محافظاتها بشخصيتها الحضارية المستقلة والمندمجة في ذات الوقت ولكل منها أكلاتها الشعبية التراثية التي تستلهم صبغتها من طباع وتقاليد البيئة المحيطة ومدي توفر المحاصيل الزراعية والثروات الغذائية المختلفة.

وقال هاشم، ان من عظم حضارتنا الفرعونية الراسخة فقد قام أجدادنا بتوثيق كل ما يخص حياتهم اليومية من مأكل ومشرب على جدران المعابد والمقابر مما أورثنا ارث ثقافي وتراثي عظيم محل انبهار العالم حتي الآن. ومما لا شك فيه انه لولا علم التوثيق الذي اتبعه قدماء المصريين لاندثر كل هذا التراث العظيم وللأسف الشديد وعلى العكس تماما من حضارتنا العظيمة نجد أن تراثنا الغذائي المعاصر بشكل خاص قد قارب على الانقراض مما قد يؤدي إلى طمس للهوية المصرية ،ولهذا علينا أن ننتبه جيدًا للحافظ على أكلاتنا المميزة من الاندثارو التي تشكل جانب غاية في الأهمية من حضارتنا الحديثة.

وأضاف: إن الطعام ليس أداة من أدوات الحياة فحسب، وليس عاملًا من عوامل الدعم الجسدى فحسب، وإنما هو دليل إبداع وعبقرية خاصة لكل شعب من الشعوب وطريقة حياة وفرض هيمنة ومصدر ثروة، ومثال واضح وملموس على الحوار الذي أقامه الإنسان مع بيئته ومعطياتها.

ومما يستحق الانتباه ملاحظة المؤرخ هيرودوت بعد زيارته لمصر الفرعونية أن قوة أجسام المصريين القدماء وصحتهم تعود إلى طبيعة الغذاء في ذلك االوقت ولذا فجانب كبير من الدواء يكمن في اعداد وجبة غذائية صحية ومتزنة.

وتابع: ليس هذا فحسب بل قد يلعب هذا التراث الغذائي دور القوة الناعمة في غزو ثقافي وفكري وحضاري للشعوب الأخري ونفوذ مادي وهيمنة رأسمالية سواء من خلال الرواج الثقافي لبلد ما من خلال أكلاتها أو على مستوي التنشيط والرواج السياحي فأول ما يسترعي انتباه أي سائح هو أكلات وجهته السياحية وفى هذا يتفاخر البعض على البعض، وتنشأ معارك تاريخية بين البلاد حول أصل ونشأة أكلة ما.

ولذا بات لزاما علينا كعلماء متخصصون أن نقوم بدورنا في الحفاظ على تراث مصر الحضاري من الأكلات الشعبية والتي لا تؤرخ فقط لبعد غذائي بل تلعب دور توثيقي سياسي وجغرافي واقتصادي عظيم ولذلك فقد كان من الأهمية بما كان أن تقوم أكاديمية البحث العلمي ذلك الصرح العلمي الحصين بدورها في الحفاظ على التراث المصرى، وتبني أول موسوعة أكاديمية للأغذية المصرية الشعبية.

واشار هاشم إلى إنه تم اصدار العدد الأول من الموسوعة الرائدة لتوثيق تراث الغذاء في الأقاليم والمحافظات المصرية تحت عنوان «الخبز والمخبوزات»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وتهدف إلى رصد تاريخ الأطعمة التراثية في مصر وتوثيق العناصر الغذائية وطرق التحضير فضلا عن تحديد مخاطر اندثار هذه الثقافات الغذائية.

وأوضح هاشم، إنه ساهم في هذه الموسوعة 12 مشاركا يتقدمهم د. محمود صقر رئيس أكاديمة البحث العلمي والتكنولوجيا. المحرران الرئيسان للموسوعة هما: د مجدي السيد الرئيس الأسبق لشعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث وعضو اللجنة الوطنية للتغذية ود. نهال سامح رمضان الباحثة بالمركز القومي للبحوث والحاصلة على درجة الدكتوراه في الصيدلة وعضو لجنة الثقافة العلمية بالمركز القومي للبحوث.