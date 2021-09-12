«ناسا» تكشف الستار عن لقطات نادرة لهجمات 11 من سبتمبر من الفضاء (صورة وفيديو)

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بعد مرور 20 عاماً على أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمية، وبالتزامن مع إحياء الولايات المتحدة الأمريكية الذكرى الـ20 لها، نشرت وكالة اتلفضاء الأمريكية «ناسا"» صورة وثقها أحد روادها من الفضاء للهجمات في مدينة نيويورك، أظهرت الكم الهائل من الدخان الناجم عن الهجوم.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية « ناسا» في تغريدة عبر حسابها في الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن رائد الفضاء فرانك كولبيرتسون كان على متن محطة الفضاء الدولية في عام 2001 وشهد الهجمات من الفضاء.

وأظهرت الصورة مشهد الدخان الكثيف الذي نتج عن هجوم البرجين متصاعداً إلى جهة الشرق من مدينة نيويورك.

وأحيت الولايات المتحدة أمس، ذكرى مرور 20 عاماً على تلك الفاجعة المروعة، التي أودت بحياة 3 آلاف شخص.



فقد أحيا الرئيس الأميركي جو بايدن تلك المناسبة المريرة بزيارة كل موقع من مواقع تحطم الطائرات المخطوفة عام 2001، لتأبين ضحايا الهجوم المدمر.



يذكر أن الذكرى هذه السنة أتت بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب التي بدأتها القوات الأميركية في أفغانستان، قبل نحو 20 عاماً للقضاء على القاعدة الذي نفذ هجمات 11 سبتمبر.