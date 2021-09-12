للقطاع الخاص.. الإمارات تمنح حوافز مادية شهرية للمواطنين المتدربين والموظفين

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أعلن محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين في الإمارات.

وقال القرقاوي في مؤتمر صحفي للإعلان عن الحزمة الثانية من المشاريع: «أطلقنا البرنامج الوطني نافس مع تخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص».

وبحسب تفاصيل البرنامج، التي رصدتها التقارير الصحافية فستتحمل الحكومة الإماراتية تدريب المواطنين في القطاع الخاص لمدة عام براتب 8 آلاف درهم للجامعي، ودعم الموظف الجامعي 5 سنوات.

كذلك، تضمن البرنامج دعم المواطنين العاملين في قطاعات مميزة بعلاوة 5 آلاف درهم شهريا لمدة 5 سنوات، على أن تتحمل حكومة الدولة اشتراكات التقاعد عن الموظف المواطن لـ5 سنوات.

وبموجب البرنامج، سيتم صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 800 درهم إلى 3200 درهم، فيما أشار القرقاوي أن إجمالي كلفة تدريب المواطنين في القطاعات المتخصصة 1.250 مليار درهم، لمدة 12 شهرا.