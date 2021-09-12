«الداخلية» تكشف ملابسات تعذيب 5 ابناء لوالدتهم للحصول على الميراث (تفاصيل المحضر )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر على «فيس بوك» تحت عنوان «5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميراث»

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات الخبر الذي تم تداوله على إحدى الصفحات الإخبارية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تحت عنوان (5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميرات) يتضمن تضرر سيدة من أنجالها بمنطقة العمرانية بالجيزة بإجبارها على وضع بصمتها في عقود بيع وشراء ممتلكاتها من المنزل» .

وأضافت: «بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية من (ربة منزل، مصابة بكدمات وجروح سطحية وسحجات بالجسم) بقيام أنجالها الخمسة، ج) بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب محدثين إصابتها، وإكراهها على توقيع عقد بيع ممتلكاتها والإستيلاء على هاتفها المحمول».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات وبإستدعاء أنجالها حضر (3 منهم)، وبمواجهتهم قرروا بأن والدتهم تزوجت من آخر بعد وفاة والدهم، وكانت ترغب الإقامة معهم بذات المنزل، الأمر الذي أثار حفيظتهم وقاموا بطردها من المنزل، وبتاريخ الواقعة حضرت المجنى عليها وحاولت الإقامة بالمنزل، ولدى رفضهم قامت بالصياح فتعدوا عليها وأخرجوها بالقوة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»