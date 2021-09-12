أخبار عاجلة

"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة -
"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم -
أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة -
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور) -
محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر -
علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب -
البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور) -
تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
وزير النقل يتابع أعمال الرفع المساحي لموقع ميناء المكس الجديد بالإسكندرية -
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الأحد 19 ــ 9 ــ 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«الداخلية» تكشف ملابسات تعذيب 5 ابناء لوالدتهم للحصول على الميراث (تفاصيل المحضر )

Print
«الداخلية» تكشف ملابسات تعذيب 5 ابناء لوالدتهم للحصول على الميراث (تفاصيل المحضر ) «الداخلية» تكشف ملابسات تعذيب 5 ابناء لوالدتهم للحصول على الميراث (تفاصيل المحضر )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر على «فيس بوك» تحت عنوان «5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميراث»

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات الخبر الذي تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تحت عنوان (5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميرات) يتضمن تضرر سيدة من أنجالها بمنطقة العمرانية بالجيزة بإجبارها على وضع بصمتها في عقود بيع وشراء ممتلكاتها من المنزل» .
وأضافت: «بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية من (ربة منزل، مصابة بكدمات وجروح سطحية وسحجات بالجسم) بقيام أنجالها الخمسة، ج) بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب محدثين إصابتها، وإكراهها على توقيع عقد بيع ممتلكاتها والإستيلاء على هاتفها المحمول».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات وبإستدعاء أنجالها حضر (3 منهم)، وبمواجهتهم قرروا بأن والدتهم تزوجت من آخر بعد وفاة والدهم، وكانت ترغب الإقامة معهم بذات المنزل، الأمر الذي أثار حفيظتهم وقاموا بطردها من المنزل، وبتاريخ الواقعة حضرت المجنى عليها وحاولت الإقامة بالمنزل، ولدى رفضهم قامت بالصياح فتعدوا عليها وأخرجوها بالقوة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم