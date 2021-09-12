مصرع سائق في تصادم اتوبيس وتروسيكل بشبرا الخيمة

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لقى شخص مصرعه في تصادم بين أتوبيس وتروسيكل بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود إشارة من الأهالى بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وتروسيكل بطريق شركات البترول بمسطرد.

انتقلت اجهزة الأمن وبالمعاينة تبين ان الحادث وقع بين أتوبيس«مينى باص» وتروسيكل بالطريق المشار اليه واسفر الحادث عن وفاة سائق التروسيكل متأثرا باصابتة وتبين أنه أثناء سير قائد الأتوبيس فوجئ بقدوم مركبة الترووسيكل أمامه فاختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بها بالمواجهة مما أدى إلى حدوث إصابة قائدها التي أودت بحياته.