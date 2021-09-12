أخبار عاجلة

"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة -
"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم -
أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة -
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور) -
محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر -
علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب -
البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور) -
تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
وزير النقل يتابع أعمال الرفع المساحي لموقع ميناء المكس الجديد بالإسكندرية -
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الأحد 19 ــ 9 ــ 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

ما هي أعراض سرطان القولون وكيف يمكنك الوقاية منه؟

Print
مواضيع متعلقة
مقابلة نجيب ميقاتي مع شبكتنا الكاملة

مقابلة نجيب ميقاتي مع شبكتنا الكاملة

تمارين لـ 10 دقائق تزيد من قوة ومتانة أجسامكم والشعور بشكل أفضل

تمارين لـ 10 دقائق تزيد من قوة ومتانة أجسامكم والشعور بشكل أفضل

جنبًا إلى جنب مع الرجل.. المرأة تعمل على صناعة تكنولوجيا المستقبل في المملكة العربية السعودية

جنبًا إلى جنب مع الرجل.. المرأة تعمل على صناعة تكنولوجيا المستقبل في المملكة العربية السعودية

كيف رد رئيس وزراء باكستان على سؤال لـCNN حول الوضع في أفغانستان؟

كيف رد رئيس وزراء باكستان على سؤال لـCNN حول الوضع في أفغانستان؟