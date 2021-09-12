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أمانة جدّة تنفّذ 9747 جولة لمتابعة الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائيّة

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أمانة جدّة تنفّذ 9747 جولة لمتابعة الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائيّة أمانة جدّة تنفّذ 9747 جولة لمتابعة الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائيّة
رصدت الفرق 58 مخالفة تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة

أمانة جدّة تنفّذ 9747 جولة لمتابعة الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائيّة

نفّذت أمانة محافظة جدّة وبلديّات المحافظات التابعة لها خلال الأيّام الثلاثة الماضية، 9747 جولة رقابيّة مع الجهات المعنيّة، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجاريّة للإرشادات والتدابير الوقائيّة، والّتي أسفرت عن إغلاق 37 منشأة مخالفة.
وأوضحت الأمانة أنّ الجهود الرقابيّة شملت نطاق 19 بلديّة فرعيّة و15 بلديّة محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانيّة 58 مخالفة تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيّد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكّلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائيّة.
وأكدت أمانة جدّة تواصل الجهود للتأكّد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائيّة الصحّيّة للحدّ من انتشار الفيروس، مثمّنة دور السكّان من مرتادي الأسواق والأماكن العامّة في امتثالهم للإجراءات الاحترازيّة والإبلاغ عن أيّة مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلديّ على الهواتف المحمولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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