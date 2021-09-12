أخبار عاجلة

"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة -
"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم -
أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة -
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور) -
محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر -
علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب -
البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور) -
تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
وزير النقل يتابع أعمال الرفع المساحي لموقع ميناء المكس الجديد بالإسكندرية -
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الأحد 19 ــ 9 ــ 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيسة بلدية باريس تعلن ترشّحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية

Print
رئيسة بلدية باريس تعلن ترشّحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية رئيسة بلدية باريس تعلن ترشّحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالجو الأحد ترشحها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، لتنضم إلى قائمة تكبر من منافسي الوسطي إيمانويل ماكرون.

وقالت هيدالجو في مدينة روان (شمال غرب)، «قررت أن أكون مرشحة لرئاسة الجمهورية الفرنسية»، وفق وكالة الانباء الفرنسية .

وتعد المرشحة البالغة 62 عاما وهى اول أمرأة تتولى عمدة باريس، وهي ابنة مهاجرين قدموا من إسبانيا، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الاشتراكي.

لكن سيتعيّن عليها توسيع حضورها على الصعيد الوطني إذا كانت تتطلع لتصبح أول رئيسة لفرنسا.

وتدخل المعركة الانتخابية كشخصية تثير الاستقطاب، إذ أحدثت حملتها للتخفيف من تواجد السيارات في باريس وجعل المدينة صديقة أكثر للبيئة انقساما في أوساط سكان العاصمة.

واختارت هيدالجو مدينة روان، التي يحكمها الاشتراكيون، لإعلان قرارها في محاولة لترك بصمتها خارج باريس.

وأشارت إلى أن نشأتها في عائلة متواضعة حيث كان والدها كهربائي ووالدتها خياطة تعد شهادة على مدى قدرة فرنسا على مساعدة الأطفال على تجاوز «الأحكام المسبقة المرتبطة بالطبقية».

لكنها حذّرت من ازدياد عدم المساواة، مؤكدا أن «نموذج الجمهورية يتفكك أمام أعيننا» وأضافت «أريد بأن يحظى جميع الأطفال في فرنسا بذات الفرص التي كانت لدي».

تظهر الاستطلاعات بأن هيدالغو لن تحصل إلا على ما بين سبعة وتسعة في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل، إذا تم اختيارها لتمثيل الاشتراكيين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور)

بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور)

محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر

محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر

علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب

علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب

البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور)

البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور)