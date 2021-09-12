+ 18 .. دراسة طبية تكشف لقاح فعال للبالغين ضد دلتا كورونا (تفاصيل)

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كشفت دراسة حديثة، عن أن لقاح موديرنا أكثر فعالية ضد متغير دلتا لفيروس كورونا من لقاحى فايزر وجونسون، مضيفة أن لقاح فيروس كورونا من شركة موديرنا فعال بنسبة 95٪ في منع دخول المستشفى بكورونا بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، وفقًا لتقرير موقع «thehealthsite».

قال الباحث شون جرانيس ​​من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة: «تُظهر هذه البيانات الواقعية أن اللقاحات تظل فعالة للغاية في الحد من معدلات دخول المستشفى وزيارات قسم الطوارئ المتعلقة بكورونا، حتى في وجود متغير دلتا الجديد، ونوصي بشدة بالتطعيمات لجميع المؤهلين لتقليل الأمراض الخطيرة وتخفيف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا».

وجد الفريق أيضًا أن فايزر كان فعالاً بنسبة 80 % في منع دخول المستشفى بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر، وكان جونسون فعالاً بنسبة 60 %، وبالنسبة للدراسة، قام الفريق بتحليل أكثر من 32000 لقاء طبي من تسع ولايات خلال يونيو ويوليو وأغسطس 2021، عندما أصبح متغير دلتا هو السلالة السائدة.

أظهرت النتائج أن الأفراد غير الملقحين بلقاحات كورونا هم أكثر عرضة بنسبة 5-7 مرات للحاجة إلى رعاية قسم الطوارئ أو دخول المستشفى، على غرار الفعالية الإجمالية قبل متغير دلتا.

ووجدت الدراسة أيضًا أن فعالية اللقاح أقل للأشخاص الذين يبلغون من العمر 75 عامًا فما فوق، وهو ما لم يظهر في الأبحاث السابقة، وأشار الباحثون إلى أن هذا قد يكون بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك مرور الوقت منذ تلقي التطعيم.

منظمة العالمية العالمية ولقاح موديرنا

ونشرت منظمة الصحة العالمية تقرير للفريق الاستشاري بشأن استخدام لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا للبالغين.

وبحسب تقرير الخبراء الاستشاريين للمنظمة الصحة العالمية فأن لقاح موديرنا مأموناً وفعالاً لدى الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات إصابة كورونا مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسل وأمراض الرئة أو الكبد أو الكلى.

وأوصى فريق الخبراء الاستشاري لمنظمة الصحة العالمية بإعطاء لقاح موديرنا على جرعتين يفصلهم ما يقرب من شهر ويزيد عن شهر عند الضرورة الطبية.

عامل طبى يحضر جرعة من لقاح موديرنا فى تايوان - صورة أرشيفية

تصنيع لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا في مصر

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا مساء الخميس الماضي، مع ممثلي شركة «موديرنا» الأمريكية، لبحث سبل التعاون في توفير لقاحات فيروس كورونا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما تناول الاجتماع بحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «موديرنا» إلى مصر، ضمن جهود الدولة المصرية للتنوع في مصادر الحصول على اللقاحات.

كما بحث اجتماع وزيرة الصحة مع ممثلي شركة موديرنا سبل التعاون لتنصيع لقاح «موديرنا» محليًا بمصر، عبر تجهيز مصنع شركة «فاكسيرا» بمدينة السادس من أكتوبر بهدف توفير اللقاحات لدول القارة الأفريقية ومختلف دول العالم بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين جرعة يوميًا.