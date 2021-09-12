أخبار عاجلة

"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة -
"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم -
أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة -
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور) -
محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر -
علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب -
البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور) -
تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
وزير النقل يتابع أعمال الرفع المساحي لموقع ميناء المكس الجديد بالإسكندرية -
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الأحد 19 ــ 9 ــ 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تسجيل 11 وفاة و 489 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

Print

جي بي سي نيوز :-  أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 11 وفاة و489 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10542 وفاة و806501 إصابة.
وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 2.37 المئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.
وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12151 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 73 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 39 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 528 حالة.
وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7 بالمئة.
وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.
وأشار الموجز إلى تسجيل 811 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 783808 حالات.
كما أشار إلى إجراء 20664 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9552258 فحصاً.
وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3562904، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3076704.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
ميقاتي عن إدخال النفط الإيراني إلى لبنان: أنا حزين

ميقاتي عن إدخال النفط الإيراني إلى لبنان: أنا حزين

رويترز: ناقلة إيرانية تفرغ 33 ألف طن محروقات في سوريا على أن تنقل لاحقا للبنان

رويترز: ناقلة إيرانية تفرغ 33 ألف طن محروقات في سوريا على أن تنقل لاحقا للبنان

مصرع جنديين تركيين في هجوم بإدلب السورية

مصرع جنديين تركيين في هجوم بإدلب السورية

رفع أسعار البنزين 38 بالمئة بلبنان.. وتدقيق جنائي "للمركزي"

رفع أسعار البنزين 38 بالمئة بلبنان.. وتدقيق جنائي "للمركزي"