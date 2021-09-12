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أمانة منطقة جازان تكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري بمحافظة صبيا

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أمانة منطقة جازان تكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري بمحافظة صبيا أمانة منطقة جازان تكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري بمحافظة صبيا
رصدت 223 ملاحظة مرتبطة بالأساسيات الخمسة عبر المسارات المركزية

أمانة منطقة جازان تكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري بمحافظة صبيا

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري الجمالي، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بشكل عاجل.


وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري، أن الفرق التطوعية المشاركة والمكونة من 30 متطوعاً، قامت برصد 223 ملاحظة مرتبطة بعناصر الأساسيات الخمسة عبر المسارات المركزية التي حُددت في المواقع الرئيسية والفرعية.


وبيّن أن البلدية تقف على كل الملاحظات والبلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي أو من خلال ما يتم إرساله من قبل المتطوعين، مؤكداً ضرورة التعاون المجتمعي من خلال رصد الملاحظات والرفع بها عبر تطبيق بلدي لسرعة مباشرتها ومعالجتها من الأقسام المختصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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