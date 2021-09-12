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سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع ظهير الاتحاد السكندري

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سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع ظهير الاتحاد السكندري سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع ظهير الاتحاد السكندري

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اقترب نادي سيراميكا كليوباترا، من التعاقد مع كريم يحيى، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا دخلوا في مفاوضات مع إدارة نادي الاتحاد السكندري، من أجل الحصول على خدمات كريم يحيى، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ورحب مسؤولو زعيم الثغر، ببيع كريم يحيى، لصفوف سيراميكا، بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذي أكد أن الفريق ليس في احتياج لخدمات اللاعب في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يحسم سيراميكا صفقة كريم يحيى، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الوصول لاتفاق مع إدارة الاتحاد، حول كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

يذكر أن نادي الاتحاد السكندري وافق على بيع المدافع محمود رزق، والظهير الأيمن محمود شعبان، إلى صفوف فيوتشر اف سي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

المصرى اليوم

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