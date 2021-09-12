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حمادة أنور: «أبوريدة هو اللي بيدير اتحاد الكرة»

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حمادة أنور: «أبوريدة هو اللي بيدير اتحاد الكرة» حمادة أنور: «أبوريدة هو اللي بيدير اتحاد الكرة»

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ليس هو صاحب قرار تعيين البرتغالي كارلوس كيروش، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول، خلفًا لحسام البدري، الذي تمت إقالته بعد التعادل مع الجابون، في التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

وقال حمادة أنور، في بثه على صفحته الشخصية :«كانت هناك اتصالات مع حسن شحاتة، لكي يتولى تدريب خلفًا لحسام البدري، لكن القرار النهائي بتعيين كيروش، ليس هو قرار أحمد مجاهد»، مضيفًا :«مجاهد، لم يختار الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي، الشارع المصري يعلم جيدًا من الشخص الذي يختار الجهاز الفني للمنتخب، بالإضافة إلى الجهاز الإداري، لازم هناك () لهذا الشخص داخل الجهاز، لكي ينقلوا له كل ما يحدث».

وأضاف :«أحمد مجاهد، هو رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ولكن هناك شخص أخر معروف للجميع هو الذي يدير الاتحاد»، مضيفًا:«هاني ابوريدة، هو الذي يدير اتحاد الكرة، ويحرك أحمد مجاهد، كيفما يشاء».

وتسائل حمادة أنور: «نادي الزمالك أكبر القلاع الرياضية في مع النادي الأهلي، ليس به كادر إداري أو فني، يستحق التواجد في الجهاز الفني للمنتخب؟» مضيفًا:«نادي الزمالك أكبر من أي شخص، كوادر وأبناء نادي الزمالك أكبر من أي شخص، وشرف وجودهم في أي مكان، وعدم وجودهم في جهاز المنتخب، لا يقلل منهم».

المصرى اليوم

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