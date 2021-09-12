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في افتتاح البطولة الآسيوية الـ21.. "طائرة الأخضر" تتوقف في محطة كوريا

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يسعى للتعويض أمام الصين

في افتتاح البطولة الآسيوية الـ21..

خسر السعودي الأول للكرة الطائرة، أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (3- 0)، خلال المواجهة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على الصالة الرئيسية في تشيبا بورت أرينا في افتتاح منافسات الجولة الأولى من البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة، والتي تقام باليابان خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر الحالي.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (25- 18)، (25- 17)، (25- 20)

هذا وسيلاقي أخضر الطائرة في ثاني لقاءاته منتخب الصين تايبيه في تمام الساعة (4:00) من فجر غد الاثنين بتوقيت .

يُذكر أن منتخب الصين تايبيه قد تغلب بثلاثة أشواط نظيفة على نظيره الكازاخستاني، في منافسات نفس المجموعة.

في افتتاح البطولة الآسيوية الـ21..

في افتتاح البطولة الآسيوية الـ21..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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