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أماكن وأسعار لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي (التفاصيل الكاملة)

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أماكن وأسعار لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي (التفاصيل الكاملة) أماكن وأسعار لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي (التفاصيل الكاملة)

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أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي (Influvac) في مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها في المحافظات والقاهرة الكبرى.

وكشفت «فاكسيرا»، عبر حسابها الخاص على فيس بوك أن سعر الجرعة ١٧٠ جنيه + ١٠ جنيه رسم خدمة التطعيم.

وللإطلاع على أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

عناوين وأرقام فروع المصل واللقاح بمحافظات الجمهورية

1- مركز التطعيمات الرئيسي

العنوان: 51 ش وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة

2- نادي الطيران

العنوان: 14 ش أحمد فؤاد سانت فاتيما الجديدة القاهرة

3. الشروق

العنوان: مستشفي نور الشروق

4. المطار

العنوان: صالة 2 مطار القاهرة الدولي

5.بتروسبورت

العنوان: نادي القطامية الرياضي، التجمع الخامس، المستشفي الجوي التخصصي، شارع التسعين.

6.نادي القضاة

العنوان: شارع عبدالعزيز آل سعود

7. كفر الشيخ

العنوان: مستشفى كفر الشيخ العام ويعمل من يوم السبت حتى الخميس

8. 6 أكتوبر

العنوان: مستشفى الوادي بجوار الحصري

9. نادي المعادي

العنوان: داخل نادي المعادي

10.الرحاب

العنوان: فيلا 102، 103 شارع أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب، مجمع العيادات التخصصية.

11. داندي مول

العنوان: المول التجاري، داندى مول، الكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج

12. نادي الزهور -مدينة نصر

العنوان: شارع يوسف عباس البوابة الرئيسية مدينة نصر

13.نادي الزهور التجمع الخامس

14. الاسكندرية

العنوان: لوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول

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قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الوقائية، أن الخطر في ومتحوراته الجديدة، هو قدرته الكبيرة على الانتشار، وشدة العدوى وخاصة المتحورات التي ظهرت مؤخراً.

المصرى اليوم

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