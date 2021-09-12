أخبار عاجلة

"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة -
"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم -
أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة -
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور) -
محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر -
علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب -
البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور) -
تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
وزير النقل يتابع أعمال الرفع المساحي لموقع ميناء المكس الجديد بالإسكندرية -
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الأحد 19 ــ 9 ــ 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رسميًا.. سلة يشارك في للأندية

Print
رسميًا.. سلة الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية رسميًا.. سلة يشارك في للأندية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي «فيبا» باختيار نادي للمشاركة في للأندية 2022.

ونشر الاتحاد المصري لكرة السلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يوضح أن البطولة ستقام في شهر فبراير 2022 بمشاركة أربعة أندية.

ويشارك الزمالك بطل إفريقا في كأس العالم للأندية لكرة السلة بصفته ممثل القارة، بجانب بورجوس الإسباني ممثل أوروبا، فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية، وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.

وكان الزمالك قد توج بطلاً لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة التي أقيمت في رواندا برعاية «NBA» بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي في المباراة النهائية خلال شهر مايو الماضي.

وحقق الزمالك اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز البطولة للمرة الأولى قبل 29 عاما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعلامي: جروس يحصل على حكم نهائي ضد الزمالك بـ700 ألف دولار والمهلة شهر

إعلامي: جروس يحصل على حكم نهائي ضد الزمالك بـ700 ألف دولار والمهلة شهر

عواد: رفضت الانضمام للأهلي بسبب الزمالك.. وغيرت عقدي مع النادي الأبيض

عواد: رفضت الانضمام للأهلي بسبب الزمالك.. وغيرت عقدي مع النادي الأبيض

كريم شحاتة يكشف حكم جديد ضد الزمالك بـ700 ألف دولار بسبب جروس

كريم شحاتة يكشف حكم جديد ضد الزمالك بـ700 ألف دولار بسبب جروس

فاروق جعفر: الفوز بالبطولات يأتي بالضرر على الزمالك

فاروق جعفر: الفوز بالبطولات يأتي بالضرر على الزمالك