★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي «فيبا» باختيار نادي الزمالك للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022.

ونشر الاتحاد المصري لكرة السلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يوضح أن البطولة ستقام في شهر فبراير 2022 بمشاركة أربعة أندية.

ويشارك الزمالك بطل إفريقا في كأس العالم للأندية لكرة السلة بصفته ممثل القارة، بجانب بورجوس الإسباني ممثل أوروبا، فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية، وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.

وكان الزمالك قد توج بطلاً لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة التي أقيمت في رواندا برعاية «NBA» بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي في المباراة النهائية خلال شهر مايو الماضي.

وحقق الزمالك اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز البطولة للمرة الأولى قبل 29 عاما.