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نيابة بنى سويف تحقق في خطف 5 أشخاص صاحب كافية

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نيابة بنى سويف تحقق في خطف 5 أشخاص صاحب كافية نيابة بنى سويف تحقق في خطف 5 أشخاص صاحب كافية

بدأت نيابة بنى سويف بإشراف المستشار طارق جلال المحامي العام الاول لنيابات بنى سويف تحقيقات موسعة عقب تحرير «صاحب كافيه»، قام 5 أشخاص يتزعمهم مدرس بخطفه في محافظة بني سويف.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما كشفت المباحث الجنائية برئاسة اللواء اسامة جمعة مدير البحث الجنائي ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بني سويف من ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة ناصر ببني سويف، بغياب زوجها «مالك كافيه كائن بدائرة القسم» عقب توجهه للكافية المشار إليه مستقلاً سيارته، واتصاله بها وقرر لها أنه في طريق عودته للمنزل إلا أنه لم يعد.

وأمر اللواء طارق مشهور مدير امن بنى سويف بتشكيل فريق بحث جنائي ضم المقدم أشرف الخولي رئيس مباحث مركز بنى سويف وأسفرت جهودهم عن وجود خلافات مالية بين المتغيب ومُدرس، مقيم بدائرة القسم، لسابقة وجود شراكة بينهما، وقيام المتغيب بإيهامه بقدرته على استصدار عفو عن «شقيق زوجته» المحبوس على ذمة إحدى القضايا مقابل مبلغ مالي «تقاضاه منه»، وأنه قام باختطاف المجني عليه لمساومته لإعادة أمواله.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 4 أشخاص، وأنهم قاموا باختطاف المجني عليه وتوثيقه واحتجازه بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة بني سويف، وكذا التحفظ على سيارته بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وباستهداف المنزل المشار إليه أمكن ضبط المتهمين وتحرير المجني عليه، وتبين أنه مكبل اليدين ومصاب بكدمات بالوجه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأمكن ضبط السيارة الخاصة بالمجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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