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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالمخدرات في الشرقية

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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالمخدرات في الشرقية ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالمخدرات في الشرقية

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالشرقية.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام 3 أشخاص ، بالزقازيق، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فـى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من القرية سكنهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وكمية من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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