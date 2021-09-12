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سقوط ضيدلى بتهمة ترويج 504 قرص مخدر في كفر الشيخ

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سقوط ضيدلى بتهمة ترويج 504 قرص مخدر في كفر الشيخ سقوط ضيدلى بتهمة ترويج 504 قرص مخدر في كفر الشيخ

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تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط صيدلى لحيازته كميات من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار بكفر الشيخ.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ قيام صيدلى يعمل بإحدى الصيدليات بكفر الشيخ، بتخزين كميات من الأقراص المخدرة داخل الصيدلية محل عمله لطرحها على عملائه بقصد الإتجار .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المختصة أمكن ضبط المتهم، وبتفيش الصيدلية عُثر بداخلها على 504 قرص مخدر مختلفة الأنواع والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية.

وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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