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ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بالمنوفية

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ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بالمنوفية ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بالمنوفية

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تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام شخصين بمحافظة المنوفية، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فـى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذان من محل سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما بندقية خرطوش وطبنجه وكمية من مخدر الحشيش و1020 قرص مخدر.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للإتصال بعملائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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