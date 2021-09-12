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إرتكبوا 7 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة المنازل بالمنصورة

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إرتكبوا 7 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة المنازل بالمنصورة إرتكبوا 7 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة المنازل بالمنصورة

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تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بالمنصورة، وإعادة كافة المسروقات.

وتبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من ربة منزل، بإكتشافها سرقة مشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية من داخل مسكنها .

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم تروسيكل بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة كما أضافوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن وإرتكابهم 7 وقائع مماثلة.

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم سـيئ النية 4 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية، وأمكن ضبطهم و كافة المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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