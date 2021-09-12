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ارتكبوا 16 واقعة .. تفاصيل سقوط تشكيل عصابة سرقة المنازل بالجيزة

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ارتكبوا 16 واقعة .. تفاصيل سقوط تشكيل عصابة سرقة المنازل بالجيزة ارتكبوا 16 واقعة .. تفاصيل سقوط تشكيل عصابة سرقة المنازل بالجيزة

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تمكنت الاجهزة الأمنية ، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق والكسر بالجيزة.

وأكدت معلومات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3 أشخاص ، جميعهم مقيمين بأكتوبر بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب سرقات المساكن بأسلوب التسلق والكسر متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وتم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 16 واقعة.

كما أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم سـيئ النية 3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية، وقد أمكن ضبطهم والمسروقات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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