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تحقيقات العثور على جثة شاب متحللة : اختفاء زوجته.. ونوافذ الشقة سليمة

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تحقيقات العثور على جثة شاب متحللة : اختفاء زوجته.. ونوافذ الشقة سليمة تحقيقات العثور على جثة شاب متحللة : اختفاء زوجته.. ونوافذ الشقة سليمة

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طلبت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تحريات أجهزة الأمن بشأن واقعة العثور على جثة شاب في العقد الرابع من عمره داخل غرفة نومه في شقته بمنطقة بولاق الدكرور.

وتبينّ من التحقيقات العثور على جثة الشاب في حالة تعفن، وأنه كان يرتدي ملابسه كاملة.

وأظهرت التحقيقات أن الشاب متزوج واختفت زوجته قبل 4 أيام من عش الزوجية، وفق لشهود عيان.

ودلت معاينة النيابة على عدم وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة ولا يوجد آثار عنف في مداخل ومنافذ الشقة، مشيرةً إلى العثور على بقايا طعام بالشقة.

وطلبت النيابة تشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة، كما طلبت التحري عن علاقة زوجة الشاب بالواقعة من عدمه.

المصرى اليوم

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