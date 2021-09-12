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«الداخلية»: القبض على متهم أستولي الحسابات الشخصية بـ«واتس آب» بأسلوب إنتحال الصفة

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«الداخلية»: القبض على متهم أستولي الحسابات الشخصية بـ«واتس آب» بأسلوب إنتحال الصفة «الداخلية»: القبض على متهم أستولي الحسابات الشخصية بـ«واتس آب» بأسلوب إنتحال الصفة

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط أحد الأشخاص في قنا لقيامه بالإستيلاء على الحسابات الشخصية للمواطنين على تطبيق المحادثات «واتس آب» بأسلوب إنتحال الصفة.
قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال الإنترنت، فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعدد بلاغات سرقة الحسابات المنشأة على تطبيق المحادثات «واتس آب» من قِبل مجهول ينتهج أسلوب إجرامى يتمثل في إستخدام طرق إحتيالية بإنتحاله صفة فريق الدعم الفنى بالشركة المالكة للتطبيق، الأمر الذي يمكنه من إيهام المجنى عليهم بتعرض حساباتهم لمحاولات إختراق ليتحصل منهم على الرقم السرى الخاص بتفعيل التطبيق، ومن ثم الإستيلاء على الحساب وتحصله على مبالغ مالية منهم نظير إسترجاع حساباتهم، أو من ذويهم عقب إنتحاله شخص وصفة مالكى تلك الحسابات، وذلك عن طريق كروت إعادة شحن الرصيد»

وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها أحد الأشخاص ، وقيامه بإرتكاب (3) وقائع مماثلة، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، تم إستهدافه وتم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه تلك الوقائع، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات بقصد تحقيق مكاسب مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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