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سرق 4 حسابات.. «الداخلية» تضبط هكرز الـ«فيس بوك» تخصص في ابتزاز المواطنين

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سرق 4 حسابات.. «الداخلية» تضبط هكرز الـ«فيس بوك» تخصص في ابتزاز المواطنين سرق 4 حسابات.. «الداخلية» تضبط هكرز الـ«فيس بوك» تخصص في ابتزاز المواطنين

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واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، وضبطت أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه باستخدام طرق احتيالية لسرقة الحسابات الشخصية للمواطنين على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وابتزازهم مقابل استرجاعها.

قالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال الإنترنت، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الفيوم) بارتكاب (4) وقائع سرقة حسابات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وذلك من خلال انتهاجه أسلوبا إجراميا يتمثل في استخدام طرق احتيالية بالترويج عبر ذات الموقع، عن قدرته على توفير فرص عمل للفتيات حتى يتسنى له استدراجهن والتواصل معهن على الحسابات الخاصة بهن، وفى أثناء ذلك يضطلع بسرقة تلك الحسابات وما بها من بيانات وابتزازهن مقابل استرجاعها».
وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم استهدافه وضبطه، وبحوزته هاتف محمول «بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع» وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات بقصد تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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