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محمد إيهاب يعلن انتهاء الإيقاف الدولي لمنتخب لرفع الأثقال

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محمد إيهاب يعلن انتهاء الإيقاف الدولي لمنتخب مصر لرفع الأثقال محمد إيهاب يعلن انتهاء الإيقاف الدولي لمنتخب لرفع الأثقال

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أعلن محمد إيهاب لاعب الوطني لرفع الأثقال، إنتهاء مدة الإيقاف الدولي للاتحاد المصري لرفع الأثقال، وبالتالي يحق للمنتخب المصري المشاركة في أي بطولة دولية قادمة.

وأشار البطل المصري إلى استعداداته لحصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعدما منع من المشاركة في طوكيو 2020 بسبب عقوبة الإيقاف لمنتخب .

ونشر إيهاب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: ل«له الحمد بعد عامين بلا بطولات دولية، اليوم إنتهت مدة الإيقاف عن الاتحاد المصرى لرفع الأثقال والآن يحق له رسمياً الإشتراك دوليًا»

وأضاف: «الحمد لله الذي رزقنا الصبر وأمدنا بالأمل على عقوبة مجحفة ظالمه أضاعت عرق وتعب خمس سنوات بلا ذنب، ونأمل بعوض الله الكريم فيما هو قادم، ونسأله أن يدوم علينا نعمة اليقين ويرزقنا حسن الختام بسجدة نصر بالذهب أمام العالم»

وتابع: «ورسالتى الأخيره بعد أن سقطت كل الأقنعة الفتره الماضية، اللى هيقف جمبنا وفى ضهرنا مع كل تحدى جاي وهنكسب مع بعض خطوة نقرب بيها لحلمنا أنا معاه قلباً وقالباً، ومن غير هرى كتير ووعود مزيفة اللى مش قادر على الشيلة في اللى جاى ميعملش فيها كبير»

واختتم: «واللى جاهز أحنا معاه قطر الطموح مبيستناش حد»

يذكر أن الاتحاد المصري لرفع الأثقال قد تعرض لعقوبة الإيقاف بسبب أزمة المنشطات الأخيرة، وبالتالي حرمت مصر من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

المصرى اليوم

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