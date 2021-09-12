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جوجل تضيف خيارات تخزين جديدة في خدماتها السحابية

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جوجل تضيف خيارات تخزين جديدة في خدماتها السحابية جوجل تضيف خيارات تخزين جديدة في خدماتها السحابية

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أعلنت شركة «جوجل» الأمريكية خيارات تخزين جديدة في خدماتها السحابية المعروفة باسم «جوجل وان».

وأوضحت شركة «جوجل»، حسب ما أورده موقع «إنغادجيت» التقني المتخصص أن تلك الخيارات الجديدة ستكون مخصصة لأصحاب الدخول المتوسطة، وستمنح المستخدمين خيارا للتخزين يصل إلى 5 تيرابايت مقابل 25 دولارا شهريا، أو 250 دولارا سنويا.

كما تشجع «جوجل» في إعلانها الجديدة إضافة أفراد العائلة الواحدة على حساب «جوجل وان»، بحيث يستفيد معظمهم من هذا العرض، إذ كانت قد أنهت خيار التخزين المجاني غير المحدود عبر تطبيقها للصور بداية من شهر يونيو الماضي.

المصرى اليوم

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