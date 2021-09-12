جوجل تطرح ميزة «الوضع المظلم» على سطح المكتب رسميًا

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طرح محرك البحث جوجل أخيرا ميزة إمكانية البحث في «الوضع المظلم»، وذلك على حواسيب سطح المكتب.

وتخدم الميزة المستخدمين الذين يفضلون تجنب مشاهدة نتائج البحث على جوجل بشكل ساطع.

ومن أجل تفعيل «الوضع المظلم» على سطح المكتب: الانتقال إلى الإعدادات، ثم إعدادات البحث، والنقر على المظهر «Appearance»، والذي يمنح خيارات الانتقال لمشاهدة نتائج البحث بضوئها العادي أو وهي مظلمة، أو اختيار الإعداد الافتراضي للجهاز الذي سيتبع تلقائيا وضع جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وفقا لصفحة الدعم الخاصة بجوجل.

وتقول «جوجل إن الإعدادات الجديدة»سيتم طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة«.

يشار إلى «الوضع المظلم» على محرك بحث «غوغل» كان قيد الاختبار في شهر فبرايرالماضي.

يذكر أن موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي يتوافر فيه «الوضع المظلم»، كما تختبر شركة «مايكروسوفت» إجراءات لجعل مستندات «وورد» مظلمة بالكامل عند تفعيل تلك الميزة في البرنامج.