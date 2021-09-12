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فلسطين تسجل 18 حالة وفاة و1601 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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فلسطين تسجل 18 حالة وفاة و1601 إصابة جديدة بفيروس كورونا فلسطين تسجل 18 حالة وفاة و1601 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى تسجيل 18 حالة وفاة و1601 إصابة جديدة بـكورونا.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المركزة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 171 مريضاً، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في 1،209،530 بينهم 500,418 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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