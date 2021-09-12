"أدبي الأحساء" ينفّذ باقة من الأنشطة المتنوعة احتفاء باليوم الوطني الـ91

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فعاليات منوعة تستمر 3 أيام.. ندوة وأمسية شعرية ومعرض فني

تجري الترتيبات في نادي الأحساء الأدبي على قدّم وساق للاحتفاء باليوم الوطني الحادي والتسعين الذي يصادف هذا العام الخميس ١٦ من شهر صفر ١٤٤٣هـ الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر للعام ٢٠٢١م.

وصرّح رئيس النادي الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري، بأن هذه الأنشطة ستستمر بمشيئة الله ثلاثة أيام؛ بدءًا من يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر صفر حتى يوم الخميس ١٦ من الشهر نفسه، وتشتمل على ندوة كبرى تقام مساء الثلاثاء الرابع عشر من صفر عند الساعة الثامنة مساء بعنوان "المملكة العربية السعودية.. مسيرة وطن.. مسيرة نجاح"، ويشارك فيها كل من الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر، وسيتحدث عن (الانتماء الوطني)، والدكتور عبداللطيف العفالق وسيتناول (جذور الهوية السعودية)؛ بينما يتحدث عماد الغدير عن (السياحة الثقافية)، وخالد الفريدة عن (شواهد تاريخية)؛ في حين يدير الندوة الإعلامي الكبير عبدالرحمن الملحم.

وتقام مساء الأربعاء الخامس عشر من الشهر نفسه أمسية شعرية وطنية يشارك فيها كل من: الدكتورة الشاعرة هند المطيري، والدكتور الشاعر عبدالله الملا، والدكتورة الشاعرة مستورة العرابي، والشاعر سعود اليوسف، ويدير الأمسية الدكتور الشاعر عبدالله الخضير.

أما مساء الخميس ١٦ صفر ١٤٤٣هـ؛ فستقام العرضة السعودية، كما سيكون هناك أوبريت مسرحي ضخم بعنوان "الفجر المضيء"، كتبت كلماته الشاعرة الدكتورة هند المطيري أستاذ الأدب القديم المشارك في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة الملك سعود، ولحّنه كل من الفنانين وليد العامر، ومحمد الرويشد، وإبراهيم الحمدان، وبتسجيل وتوزيع ومكساج عبدالله بوسيف، وإشراف إبراهيم الحمدان، وإدارة فارس خالد، وتدريب رجال عبداللطيف المهيني؛ بينما تكون فرقة الأطفال تحت إشراف المدربة أمل المهود، والأوبريت من إخراج خالد الخميس وتنفيذ نادي الأحساء الأدبي.

وسيصاحب الاحتفال معرض فني يحكي قصة التنمية في المملكة منذ تأسيسها على يد الملك الإنسان عبدالعزيز وأبنائه رحمهم الله جميعًا حتى عهد ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده رجل التحديث الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله تعالى، بما يحقق الرفاه لأجيالنا الحاضرة والقادمة، وسوف تفعّل ديوانية المثقفين، والمقهى الثقافي، وركن الأديب الصغير طيلة أيام الفعاليات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط والاحترازات الصحية وتفعيل تطبيق "توكلنا".