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"نأتي اليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 28 موقعاً حول المملكة
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:54 صباحاً
"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:54 صباحاً
أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:54 صباحاً
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور)
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور)
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
وزير النقل يتابع أعمال الرفع المساحي لموقع ميناء المكس الجديد بالإسكندرية
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الأحد 19 ــ 9 ــ 2021
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
رفع مخلفات عمرها 30 سنة بمحيط سور مجري العيون
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 12 سبتمبر 2021 12:39 مساءً
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