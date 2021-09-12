حملات لتطهير بيارات الصرف الصحي ببيلا استعدادا للشتاء

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نفذت منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، اليوم الأحد، حملات مكبرة لتطهير وتسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحي، استعدادا لموسم الشتاء، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بناءً علي توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بكفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

تابع محمد أمير ضبعون، نائب رئيس مدينة بيلا، حملات صيانة وتطهير بالوعات الأمطاروالصرف الصحي بشوارع مدينة بيلا، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء، لمواجهة الأمطار، مشيرًا إلي أن فريق الصيانة بالمنطقة يكثفون جهودهم في أعمال تطهير البالوعات من الرمال والمخلفات في شوارع وأحياء المدينة، موضحًا أنه يتم تعبئة الرمال والمخلفات الناتجة عن التطهير بشكاير لسهولة رفعها والحفاظ على نظافة الشوارع.

وقال وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، إنه تم البدء فى تنفيذ خطة الشركة، من خلال حملة مكبرة لتطهير جميع بالوعات الصرف الصحي، بجانب تطهير جميع مطابق، وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة بالصرف الصحى، وكذا تطهير كافة شنايش الأمطار والتأكد من مدي الجاهزية والفاعلية لاستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.

وأكد «الخواجة»، أنه يتابع سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أى مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين، مناشدًا جموع المواطنين بعدم إلقاء المخلفات فى بالوعات الصرف الصحي.