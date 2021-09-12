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بعد توقف لمدة عامين.. انطلاق امتحانات الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية للزمالة

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بعد توقف لمدة عامين.. انطلاق امتحانات الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية للزمالة بعد توقف لمدة عامين.. انطلاق امتحانات الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية للزمالة

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أعلنت النائبة عبلة الألفي عضو الصحة بمجلس النواب أنه بعد توقف لمدة عامين بسبب وباء كورونا المستجد عقدت الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية وعلي مدار يومي ١٠ و١١ من سبتمبر الامتحانات الاكلينيكية لزماله الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال مرة أخرى بفريق متكامل من الممتحنين والمنظمين المصريين.

والجدير بالذكر أن الجمعية تضم ٢٠ من الممتحنين الدوليين المصريين والعاملين في مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة وهي المسئولة الاوحد عن هذه الامتحانات في منذ عام ٢٠٠٨ حيث عقدت ٢٥ إمتحان على مدار ١٤ سنة وكونت فريق من المدربين على كفاءة عالية في التدريب وساهمت في رفع نسب النجاح من ١٧٪؜ إلى ٦٢٪؜ ؜ تبع أعلي معدلات المحققة مما دعي الكلية للاستفادة من خبرات الجمعية في تاسيس مراكز الامتحانات بالدول المختلفة والمساهمة كممتحنين بالمنطقة العربية وانجلترا.

المصرى اليوم

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